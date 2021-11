Sydney Dialogue: पीएम मोदी आज ‘सिडनी संवाद’ में भाषण दे रहे हैं. पीएम मोदी ने ‘भारत में प्रौद्योगिकी विकास तथा क्रांति’ विषय पर संबोधित किया. पीएम मोदी ने ‘सिडनी संवाद’ में कहा कि इस तरह के संवाद अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, शक्ति और नेतृत्व को नया आकार दे रहा है. ये एक नए संवाद की शुरुआत है.Also Read - Cryptocurrency को लेकर पीएम मोदी ने चेताया, यह हमारे युवाओं को बर्बाद कर सकता है

बता दें कि सिडनी संवाद आज 17 नवंबर से 19 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है. 'ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट' द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है. सिडनी संवाद नाम के इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन (Scott Morrison) और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे (Shinzo Abe) भी भाषण दे रहे हैं.

#WATCH : We’re building world’s most extensive public info infrastructure; used technology to deliver over 1.1 billion vaccine doses; investing in telecom technology such as 5G, 6G. India has the world’s 3rd largest & fastest-growing start-up ecosystem: PM Modi at Sydney Dialogue pic.twitter.com/3gcbbfCY6v

सिडनी डायलॉग में पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल युग ने कहा कि मुझे सिडनी डायलॉग को संबोधित करने के लिए बुलाया गया है, ये भारत के लोगों का सम्मान की बात है. डिजिटल युग में सब कुछ बदल रहा है. न सिर्फ राजनीति को बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और समाज को फिर से नई परिभाषा दे रहा है.

#WATCH |PM says, “Essential for democracies to work together…It should also recognise national rights&promote trade, investment&larger public good. Take Crypto-Currency or Bitcoin for example. Important that all democracies work together&ensure it doesn’t end up in wrong hands” pic.twitter.com/QRNtQDlvLZ

