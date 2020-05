PM Narendra Modi Speech today live streaming when and where to watch: कोरोना वायरस (Covid-19) के चलते लागू लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के ट्वीट के अनुसार, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे.’ बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 और लॉकडाउन के विषय पर चर्चा की थी. Also Read - IPL 2020 रद्द होने से BCCI को होगा 4,000 करोड़ का नुकसान

मोदी ने कहा था, ''भले ही हम लॉकडाउन को क्रमबद्ध ढंग से हटाने पर गौर कर रहे हैं लेकिन हमें यह लगातार याद रखना चाहिए कि जब तक हम कोई वैक्‍सीन या समाधान नहीं ढूंढ लेते हैं, तब तक वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा हथियार सामाजिक दूरी बनाए रखना ही है.''

प्रधानमंत्री मोदी का आज का संबोधन काफी खास माना जा रहा है. यहां जानिए कब और कहां देखें लाइव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कब संबोधित करेंगे?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आज यानी मंगलवार भारतीय समयानुसार रात 8 बजे संबोधित करेंगे.

देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को LIVE कहां देख सकते हैं?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को आप ZEE NEWS के अलावा लगभग सभी न्यूज चैनल पर लाइव देख सकेंगे.

देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को Online LIVE Streaming कैसे कर सकते हैं?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को ऑनलाइन देखने के लिए आप प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पर, प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल पर लाइव देख सकेंगे.