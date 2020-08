केरल: दुबई से केरल आ रहा एयर इंडिया का विमान केरल के कोझिकोड इंटरैनशल एयरपोर्ट (कारीपुर एयरपोर्ट) के पास क्रैश हो गया है. विमान रनवे से फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा और दुर्घटना का शिकार हो गया. प्लेन उड़ा रहे पायलट की मौत हो गई है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने इस मामले में विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. Also Read - केरल: लैंडिंग के दौरान फिसला एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान, दो टुकड़ों में बंटा; पायलट की मौत, कई घायल

घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल सीएम पिनारयी विजयन से फोन पर बात की. केरल मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी. केरल सीएमओ ने ट्वीट कर लिखा, “पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम पिनाराई विजयन से करईपुर विमान दुर्घटना के बारे में फोन पर बात की. सीएम ने पीएम को बताया कि कोझीकोड और मलप्पुरम जिला कलेक्टरों और आईजी अशोक यादव सहित अधिकारियों की एक टीम हवाई अड्डे पर पहुंची है और बचाव अभियान में भाग ले रही है.” Also Read - कल राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, 2017 में हुई थी घोषणा

PM Narendra Modi spoke to Kerala CM Pinarayi Vijayan on phone about Karipur plane crash. CM informed PM that a team of officials including Kozhikode & Malappuram District Collectors & IG Ashok Yadav have arrived at the airport & participating in the rescue operation: Kerala CMO pic.twitter.com/hAMuR0R9Rz Also Read - केरल: लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 9 हुआ, 57 लोग अभी भी फंसे; प्रधानमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान

इससे पहले दुबई स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. दुबई स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने लिखा, “दुबई से कालीकट के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या IX 1344 रनवे पर स्किड कर गई. अधिक जानकारी मिलने पर हम आपको आगे अपडेट करेंगे. हमारे हेल्पलाइन – 056 546 3903, 0543090572, 0543090572, 0543090575.” इसके अलावा शारजाह और दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में

सहायता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं.

Distressed to learn of this accident. Our thoughts and prayers are with the passengers and their families: Pavan Kapoor, Ambassador of India to the United Arab Emirates

