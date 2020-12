नई दिल्ली: देशभर में किसान आंदोलन के 13वें दिन मंगलवार को घोषि‍त भारत बंद के तहत धरना प्रदर्शन हो रहा था, इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल से फोन पर बात की और उन्हें उनके 93वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी ने फोन कर बादल को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. Also Read - Bharat Band 2020 News: हवालात में बंद किए गए कांग्रेस विधायक करने लगे रामधुन का जाप, पुलिस भी अचरज में पड़ी

बता दें कि केंद्र सरकार सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों को किसान विरोधी करार देते हुए बादल इसकी कटु आलोचना करते रहे हैं. Also Read - Bharat Bandh: तस्वीरों में देखें भारत बंद का असर, जानिए-किन-किन जगहों पर किसानों के समर्थन में उतरे लोग और कहां पर रोकी गई ट्रेन

PM Narendra Modi spoke to Shiromani Akali Dal (SAD) patron Parkash Singh Badal over the phone and extended best wishes on his birthday: Sources Also Read - Bharat Bandh: दिल्ली पुलिस ने AAP के दावे को खारिज क‍िया, CM केजरीवाल नजरबंद नहीं, कहीं भी जा सकते हैं

(File photo) pic.twitter.com/UQhT5AE7Sd

— ANI (@ANI) December 8, 2020