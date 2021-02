PM Narendra Modi Spoke to President of the united states Joe Biden: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फोन पर बात की. पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. दोनों नेताओं ने इस दौरान क्षेत्रीय मुद्दों से लेकर इंडो-पैसफिक तक, कई अहम विषयों पर चर्चा की. बता दें कि जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार है जब पीएम मोदी ने उनसे फोन पर चर्चा की. Also Read - पीएम मोदी के भाषण का असर! प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों ने सरकार से कहा- अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख तय करो

पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, “अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की और उनकी सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं व्यक्त कीं. हमने क्षेत्रीय मुद्दों और हमारी साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा की. हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपने सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए.” Also Read - आनंद लेते रहिए...PM मोदी ने राज्यसभा में कही ऐसी बात, सांसदों की छूटी हंसी, खूब लगे ठहाके

पीएम मोदी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, “राष्ट्रपति जो बाइडेन और मैं एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम इंडो-पैसफिक क्षेत्र और उससे आगे की शांति और सुरक्षा के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं.” Also Read - PM Modi Speech: राज्यसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष को सुनाई खरी-खरी, कहा-MSP था, MSP है, MSP रहेगा, देखें VIDEO

President @JoeBiden and I are committed to a rules-based international order. We look forward to consolidating our strategic partnership to further peace and security in the Indo-Pacific region and beyond. @POTUS

— Narendra Modi (@narendramodi) February 8, 2021