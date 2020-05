नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ से फोन पर बात की. इस दौरान कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग में एक दूसरे का सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री मोदी ने संकट की इस घड़ी में भारत की सहायता से श्रीलंका में चल रहीं परियोजनाओं के कार्य में और तेजी लाने का आश्वासन दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के साथ भी फोन पर बातचीत के बाद ट्वीट कर कहा, “श्रीलंका कोविड 19 से प्रभावी ढंग से लड़ रहा है. भारत महामारी और इसके आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए अपने करीबी समुद्री पड़ोसी का समर्थन जारी रखेगा.” Also Read - ‘लोकल से ग्लोबल’ थीम पर आधारित होगा ‘हुनर हाट’, सितंबर में किया जाएगा आयोजन : नकवी

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, "बातचीत के दौरान हम श्रीलंका में भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं में तेजी लाने और निवेश लिंक को मजबूत बनाने के लिए सहमत हुए."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरीशस के प्रधानंत्री से भी टेलीफोन पर बात की. उन्होंने ट्वीट कर कहा, “आज की गर्मजोशी से भरी चर्चा के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री पीके जगन्नाथ. मॉरीशस में सफलतापूर्वक कोविड 19 को काबू में करने के लिए बधाई.”

एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हमारे लोग संस्कृति और मूल्यों के आधार पर गर्मजोशी से भरा विशेष संबंध साझा करते हैं. भारतीय इस कठिन समय में अपने मॉरीशस के भाई-बहनों के साथ खड़े होंगे.”

Our people share warm and special ties, based on shared culture and values. Indians will stand by their Mauritian brothers and sisters at this difficult time.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 23, 2020