PM Modi Tweet on Karnataka Election Result: कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर PM मोदी ने किया ट्वीट, BJP के लिए भी कही ये बात

PM Modi Tweet on Karnataka Election Result: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं. कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है. कांग्रेस के खाते में 136 सीटें जीती हैं. कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है. कांग्रेस की जीत को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है. पीएम मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने पर कांग्रेस को बधाई दी है. लोगों की आंकाक्षाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने शुभकामनाएं भी दीं. पीएम मोदी ने इस दक्षिणी राज्य में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वालों को धन्यवाद दिया और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत करने के लिए सराहना भी की. पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि ‘‘कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई. लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं.’’

Congratulations to the Congress Party for their victory in the Karnataka Assembly polls. My best wishes to them in fulfilling people’s aspirations. — Narendra Modi (@narendramodi) May 13, 2023

कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्ता में आने के पहले दिन ‘पांच गारंटी’ लागू करने का वादा किया है. इन वादों में सभी घरों (गृह ज्योति) को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया (गृह लक्ष्मी) को 2,000 रुपये मासिक सहायता, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार (अन्न भाग्य) के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम चावल मुफ्त, बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों (दोनों 18-25 आयु वर्ग में) को दो साल के लिए 1,500 रुपये (युवा निधि) और सार्वजनिक परिवहन बसों (शक्ति) में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शामिल हैं. उन्होंने कहा, ‘‘मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कर्नाटक चुनाव में हमारा समर्थन किया है. मैं भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं. हम आने वाले समय में और अधिक उत्साह के साथ कर्नाटक की सेवा करेंगे.’’