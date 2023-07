मणिपुर हिंसा (Manipur Violence) के मुद्दे पर संसद में विपक्ष का गतिरोध कायम है. विपक्षी गठबंधन ‘INDIA’ लगातार संसंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi Speech) के बयान की मांग कर रहा है. इधर आज मंगलवार को पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि विपक्ष के आचरण से लगता है कि उन्होंने विपक्ष में ही रहने का फैसला कर लिया. मगर हमें जनता के हित में काम करना है और आगे बढ़ना है. पीएम मोदी इंडियान गठबंधन पर इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जिक्र किया. उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में भारत की छवि चमकी है और भाजपा इस दिशा में और कड़ी मेहनत करती रहेगी.

भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने आगे कहा कि उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार अमृत काल-2047 तक भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनाने की दिशा में काम करेगी. पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि साल 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे. वहीं बैठक के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एनडीए साल 2024 में एक बार फिर सत्ता में लौटने के तैयार है. उन्होंने एएनआई से कहा कि हम 2024 में सत्ता में लौटने की राह पर हैं. देश को हमसे बहुत उम्मीद उम्मीदें हैं. विपक्ष जानता है कि वो सत्ता में नहीं आ रहा है. यह दुखी और थका हुआ विपक्ष बिखर जाएगा.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बैठक में पीएम मोदी की कही बातों को दोहराया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का भाषण बहुत प्रेरणादायी था. हमें अपने पीएम पर गर्व है. उन्होंने हम सभी में एक नई आशा जगाई है. 2024 में भी हम ही आने वाले हैं. दुनिया भी जानती है और विपक्ष भी समझता है. मगर बार-बार विरोध कर रहा है. विपक्ष मान चुका है कि उन्हें सत्ता में नहीं आना है.

भाजपा नेता ने पीएम मोदी के हवाले से कहा, ‘इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था. ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाई थी. आज कल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं. इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं. चेहरे पर चेहरे दिखते हैं और सच्चाई कुछ और है.’

दूसरी तरफ भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि हमें जो चाहें बुलाए मिस्टर मोदी. हम INDIA हैं. हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला-बच्चों के आंसू पोंछने में मदद करेंगे. हम वहां के सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे. हम मणिपुर में भारत के विचार का पुर्ननिर्माण करेंगे.