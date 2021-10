PM Modi to Address Nation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) शुक्रवार सुबह राष्ट्र को संबोधित करेंगे. पीएमओ (PMO) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस संबंध में ट्वीट किया गया है. हालांकि, यह नहीं बताया गया है कि पीएम किस संबंध में बात करेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि देश में 100 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन (100 Crore Vaccine Milestone) लगने के अवसर पर प्रधानमंत्री देश को बधाई देने के साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर अन्य महत्वपूर्ण संदेश देंगे.Also Read - 100 Crore Vaccination Milestone: तस्वीरों में देखें कैसे 100 करोड़ वैक्सीन का जश्न मना रहा देश

PM @narendramodi will address the nation at 10 AM today.

— PMO India (@PMOIndia) October 22, 2021