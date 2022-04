Covid-19 4th Wave: देश पर कोरोना की चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है. पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. तमाम राज्यों में एक बार फिर कोरोना से जुड़े नियम कड़े कर दिए गए हैं. मास्क लगाना अनिवार्य (Mask is Compulsory) करने के साथ ही न लगाने पर जुर्माना वसूलने का प्रावधान भी है. आज की ही बात करें दो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2483 नए मामले दर्ज किए गए. जबकि अभी कुछ ही दिन पहले दैनिक नए मामले 800 से नीचे आ गए थे. चीन (Covid Wave in China) और ब्रिटेन (Corona Wave in Britain) सहित दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना की नई लहर देखी जा रही है, जिसको देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है. इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) बुधवार को दोपहर 12 बजे कोरोना के वर्तमान हालात और चौथी लहर के लिए तैयारियों की समीक्षा करेंगे.Also Read - वर्क फ्रॉम होम : बड़ी खबर! कर्मचारियों ने ऑफिस से ज्यादा Work From Home में काम किया, जानिए - डिटेल्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 27 अप्रैल को कोरोना के हालात का जायजा लेंगे. स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कोरोना के वर्तमान हालात पर एक प्रेजेंटेशन भी देंगे. पीएम मोदी एक वर्चुअल मीटिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ जुडेंगे और तैयारियों की समीक्षा करेंगे. गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में देश के 12 राज्यों में कोविड19 के मामलों में तेज उछाल देखने को मिला है. Also Read - भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट , पिछले 24 घंटे में 2483 नए मामले दर्ज, एक्टिव केस भी हुए कम

इस वर्चुअल मीटिंग में बूस्टर डोज (Booster Dose) पर भी चर्चा होगी. सभी राज्यों से बूस्टर डोज के लिए अलग से स्ट्रेटजी बनाने को कहा जा सकता है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले ही टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है. इस बैठक में पीएम मोदी भी राज्यों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की स्ट्रैटजी को लेकर आगे बढ़ने की सलाह देंगे. Also Read - ग्रेटर नोएडा में पहली Genome Sequencing Lab बनकर तैयार, अब लखनऊ-दिल्ली नहीं भेजने पड़ेंगे सैंपल

सभी राज्य पीएम मोदी के साथ इस बैठक के बाद अपने स्तर पर कोविड19 को लेकर नई SoP जारी करेंगे. इस बैठक में वैक्सीन के पर्याप्त स्टॉक, वैक्सीन को खराब होने से रोकने के लिए नीति, जरूरी दवा, ऑक्सीजन आदि यानी पूरे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर का रिव्यू किया जाएगा.

गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 2483 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 1970 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटं हैं. इस समय देश में कुल 15 हजार, 636 एक्टिव केस हैं और दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.55 फीसद है.