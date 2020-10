नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) गुरुवार को पश्चिम बंगाल (West Bengal) के लोगों के लिए दुर्गा पूजा (Durga Puja) के अवसर एक विशेष शुभेच्छा संदेश जारी करेंगे, जिसके सीधे प्रसारण के लिए भाजपा ने राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर व्यापक तैयारियां की हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंस के पीएम मोदी (PM Modi) आज दोपहर 12 बजे राज्य में दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत के मौके पर लोगों को ‘‘पूजोर शुभेच्छा’’ (पूजा की शुभेच्छा) कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री संदेश देंगे. Also Read - Durga Puja 2020: कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडालों को 'नो एंट्री जोन' बताने वाले आदेश में दी ढील, जानें क्या है नया ऑर्डर

इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है. जिसमें उन्होंने लिखा है, ‘‘दुर्गा पूजा अच्छाई की बुराई पर जीत का एक पवित्र उत्सव है. मां दुर्गा से प्रार्थना करता हूं कि वह सभी को शक्ति, आनंद और अच्छी सेहत का आशीर्वाद दें.’’ उन्होंने कहा, ‘‘कल बंगाली लोगों के दुर्गोत्सव का महाषष्ठी है. इस विशेष दिन के अवसर पर मैं कल दोपहर 12 बजे पश्चिम बंगाल के अपने सभी भाई-बहनों को शुभेच्छा प्रेषित करूंगा और साथ ही पूजा का आनंद साझा करूंगा. आप भी इस कार्यक्रम से जुड़िए.’’ Also Read - What to Watch: अब होगा दशहरा डिजिटल, OTT प्लेटफॉर्म्स पर इन सीरीज और फिल्मों का होगा आगमन

भाजपा सूत्रों ने बताया कि राज्य के 78,000 मतदान केंद्रों में प्रत्येक केंद्र पर 25 से अधिक कार्यकर्ता या समर्थक उचित दूरी का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को देखेंगे और सुनेंगे. पार्टी ने इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की है. सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के तहत कोलकाता स्थित पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है. सुबह 10 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे. Also Read - PM Narendra Modi Address to Nation Full Speech: कोरोना और नवरात्रि, ईद, छठ से लेकर कबीर के दोहा तक, पढ़ें पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें

राज्य भाजपा ने इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की है. पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ राज्य में भाजपा एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरी है. भाजपा को भरोसा है कि वह अगले चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 10 सालों के शासन का अंत करेगी. पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य की 18 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटों पर विजय हासिल हुई थी.