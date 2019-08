नई दिल्ली. पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को राष्ट्रीय खेल दिवस (National Sports Day) के मौके पर राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट (Fit India Movement) की शुरुआत करेंगे. देशवासियों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए चलने वाले इस अभियान के बारे में खुद पीएम मोदी ने बीते दिनों मन की बात कार्यक्रम में जानकारी दी थी. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जाएगी, जिसका लाइव प्रसारण देशवासी दूरदर्शन पर देख सकेंगे. इस मौके पर पीएम मोदी देशवासियों को संबोधित भी करेंगे, जिसमें वह फिटनेस बनाए रखने का गुर बताएंगे.

इसी सप्ताह रविवार को मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में लोगों को जानकारी दी थी. पीएम मोदी ने कहा था कि देश की तरक्की के लिए लोगों का सेहतमंद रहना जरूरी है. पीएम ने कहा था कि खुद को तंदरुस्त रखना है. देश को फिट बनाना है. हर एक के लिए बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिला सब के लिए ये बड़ा रोचक अभियान होगा और ये आपका अपना होगा. इस अभियान में उद्योग जगत, फिल्मी जगत, खेल जगत के अलावा अन्य हस्तियां शामिल होंगी. इस अभियान पर भारत सरकार के खेल मंत्रालय के अलावा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे मंत्रालय आपसी तालमेल से काम करेंगे.

Tremendous supports are coming from all sections of the society to participate in the #FitIndiaMovement to be launched by @narendramodi ji on 29th Aug at 10am. Chief Ministers, Corporates and many icons are taking amazing steps to make the programme a grand success. pic.twitter.com/WecwnoVWDA

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 28, 2019