PM Narendra Modi to meet China President Xi Jinping at SCO virtual meeting: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 10 नवंबर को ऑनलाइन आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में मुखातिब हो सकते हैं.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मंगलवार को शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, 'प्रधानमंत्री एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद के 20वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेत‍ृत्व करेंगे जोकि 10 नवंबर को ऑनलाइन प्रारूप में आयोजित होगा. बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे.'

चीनी प्रतिनिधमंडल का नेत‍ृत्व राष्ट्रपति चिनफिंग करेंगे. चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग डिजिटल तरीके से एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और एकजुटता, आपसी विश्वास, बहुपक्षवाद को मजबूत करने तथा कोविड-19 के बाद के दौर में समूह के देशों की प्रगति के लिए अपना प्रस्ताव रखेंगे.

रूस वीडियो लिंक के जरिए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा. रूस डिजिटल तरीके से 17 नवंबर को ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) के नेताओं की बैठक का भी आयोजन करेगा.

