नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को ब्राजील रवाना हो गए. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 13-14 नवंबर को ब्राजील में आयोजित हो रहा है, जिसकी थीम नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि है. पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से भी अलग से मुलाकात करेंगे. वह ब्रिक्स बिजनेस फोरम के समापन समारोह में भी हिस्सा लेंगे.

प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में बताया गया है कि मोदी छठी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं. पहली बार उन्होंने 2014 में ब्राजील के फोर्टलीजा में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था.

मोदी ने ब्राजील रवाना होने से पहले ट्वीट किया ”मैं 13-14 नवम्बर को ब्राजील में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लूंगा. इस शिखर सम्मेलन की थीम ‘नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि’ है . मैं ब्रिक्स नेताओं के साथ विविध विषयों पर व्यापक सहयोग के संबंध में चर्चा को लेकर आशान्वित हूं.”

Delhi: Prime Minister Narendra Modi leaves for Brazil to attend the 11th BRICS summit. pic.twitter.com/uVm5Rjo4PS

— ANI (@ANI) November 12, 2019