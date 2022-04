PM Modi On Coronavirus: देश के कुछ शहरों में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर पाबंदियां वापस आने लगीं (Covid Restriction Return) हैं. कोविड के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कोविड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और उनके संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है.Also Read - पीएम मोदी को मिला पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, देशवासियों को किया समर्पित

A meeting to discuss the Covid situation in the country has been convened at 12 pm on Wednesday, April 27 via video conferencing. The meeting will be chaired by Prime Minister Narendra Modi: Official Sources

