नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 808वें उर्स पर दरगाह में चादरपोशी के लिए शुक्रवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल को चादर सौंपी. प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह में चादरपोशी के लिए एक चादर सौंपी.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi today handed over a ‘Chadar’ that would be offered at the Ajmer Sharif Dargah. pic.twitter.com/wRl8U9wyl3

