नई दिल्ली: माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने कुछ खास ट्वीट्स को लेकर एक जानकारी साझा की है. इसमें ट्विटर ने पुरुष राजनेता, महिला राजनेता, महिला खिलाड़ी, पुरुष खिलाड़ी इत्यादि कई लोगों के ट्वीट्स को शामिल किया है. ट्विटर के पोस्ट के अनुसार देश व दुनिया में भारतीयों के कुछ ट्वीट्स को सबसे ज्यादा लाइक और रीट्वीट किया गया. इस लिस्ट में इसरो से लेकर धारा 370 तक के ट्वीट्स को जगह दी गई है. बता दें कि ट्विटर ने साल 2019 के ट्वीट रिपोर्टस् को साझा किया है. कुछ खास टैग्स और कुछ खास लोगों को अहमियत देते हुए ट्विटर ने बताया है कि साल 2019 में किसके ट्वीट ने और किस हैशटैग ने खलबली मचाई है. मंगलवार को यह जानकारी साझा करते हुए ट्विटर इंडिया ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की तरफ से किए गए एक ट्वीट को सबसे ज्यादा बार रीट्वीट और लाइक किया गया है. पीएम के इस ट्वीट में उन्होंने कार्यकर्ताओं और पार्टी के कर्मचारियों को साल 2019 लोकसभा चुनाव में मिली जीत की बधाई दी है. पीएम का यह ट्वीट अब ‘गोल्डेन ट्वीट ऑफ द ईयर’ बन चुका है.

And these men were the most Tweeted about leaders in India.#ThisHappened2019 pic.twitter.com/UX8XxU5Ffd — Twitter India (@TwitterIndia) December 10, 2019

राजनीति में पीएम मोदी के बाद खेल जगत में विराट कोहली (Virat Kohli) के एक ट्वीट को सबसे ज्यादा बार रीट्वीट किया गया है. इस ट्वीट में कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) को उनकी जन्मदिन के लिए बधाई दिया था. साथ ही तमिल फिल्मी जगत ने भी अपना खास स्थान बनाए रखा. अभिनेता विजय (Vijay) के ट्वीट को भी साल 2019 में सबसे ज्यादा रीट्वीट और लाइक किया गया है. इस ट्वीट में विजय ने अपनी फिल्म के एक पोस्टर को शेयर किया था.

These Twitter handles hit sixes in 2019 🏏#ThisHappened2019 pic.twitter.com/iUJauLoo7X — Twitter India (@TwitterIndia) December 10, 2019

बात अगर हैशटैग की करें तो साल 2019 में #loksabhaelections2019, # chandrayaan2, # cwc19, #pulwama और # article370 टैग्स ट्रेंडिंग में रहें. इस वर्ष भारत के लिए सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक ISRO का #chandrayaan2 मिशन था। इस घटना ने तकनीकी जगत का प्रतिनिधित्व किया और अंतरिक्ष में भारत के योगदान पर प्रकाश डाला. इस दौरान भारत और इसरो ने ट्वीटर पर बारीक से बारीक जानकारियों को भी साझा किया.

These women politicians were the most mentioned on Twitter #ThisHappened2019 pic.twitter.com/Pc3lAMbzMm — Twitter India (@TwitterIndia) December 10, 2019

माहिला राजनेताओं में सबसे पहला नाम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का है. इस सूची में अगला नाम कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है.

And these women made it to the top of the athletes list 🏆#ThisHappened2019 pic.twitter.com/i5y1P0HFMF — Twitter India (@TwitterIndia) December 10, 2019

And these men were the most Tweeted handles in entertainment #ThisHappened2019 pic.twitter.com/PFL92ThJg9 — Twitter India (@TwitterIndia) December 10, 2019