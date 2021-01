वॉशिंगटन: अमेरिका में सीनेट पर कब्जा करने की कोशिश में ट्रंप समर्थक हिंसक हो चुके हैं. इस दौरान पुलिस की गोलाबारी में एक महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद से वाशिंगटन में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. अमेरिकी चुनाव के बाद सत्ता के हस्तांतरण को लेकर मचे बवाल पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. पीएं मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैरकानूनी विरोध प्रदर्शन से प्रभावित नहीं किया जा सकता है. Also Read - US Violence की चहुंओर हो रही निंदा, PM मोदी ने ट्वीट कर कहा-ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण

बता दें कि अमेरिका के कैपिटोल परिसर के बाहर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली, इस दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद से ही कर्फ्य लागू है. इसी हिंसा को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वॉशिंगटन डीसी में दंगों की खबर से परेशान हूं, सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से जारी रहना चाहिए. लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैरकानूनी हिंसक प्रदर्शनों से प्रभावित नहीं किया जा सकता है. Also Read - LIVE UPDATE: US में कैपिटोल परिसर में ट्रंप समर्थकों- सुरक्षाकर्मियों के बीच हिंसक झड़प, महिला की मौत

Distressed to see news about rioting and violence in Washington DC. Orderly and peaceful transfer of power must continue. The democratic process cannot be allowed to be subverted through unlawful protests. Also Read - हार मानने को तैयार नहीं डोनाल्ड ट्रंप, बोले- राष्ट्रपति पद के लिए लड़ाई जारी रखूंगा

— Narendra Modi (@narendramodi) January 7, 2021