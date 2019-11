नई दिल्‍ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के जन्‍मदिन पर ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है. बता दें कि मोदी 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्रासीलिया में पहुंचे हैं.

बता दें कि 14 नवंबर देश के प्रथम प्रधानमंत्री का जन्मदिन है. स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के तौर पर 14 नवंबर दर्ज है. इस दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है. पंडित नेहरू का जन्‍म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था.

Prime Minister Narendra Modi tweets, “Tributes to our former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on his birth anniversary”. pic.twitter.com/JF7bMw9b4o

