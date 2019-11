नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्‍वर्गीय इंदिरा गांधी को उनके जन्‍मदिन पर श्रद्धांजलि दी है. पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ”हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीम‍ती इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 102वीं जयंती पर मंगलवार को श्रद्धांजलि अर्पित की. इंदिरा गांधी वर्ष 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक देश की प्रधानमंत्री थीं. उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था.

बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के यहां 19 नवंबर, 1917 को जन्मी कन्या को उसके दादा मोतीलाल नेहरू ने इंदिरा नाम दिया और पिता ने उसके सलोने रूप के कारण उसमें प्रियदर्शिनी भी जोड़ दिया. फौलादी हौसले वाली इंदिरा गांधी ने लगातार तीन बार और कुल चार बार देश की बागडोर संभाली और वह देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं.

Prime Minister Narendra Modi: Tributes to our former Prime Minister Smt. Indira Gandhi Ji on her birth anniversary. pic.twitter.com/Oy5v97BB4L

— ANI (@ANI) November 19, 2019