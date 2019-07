वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं. लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाबतपुर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय व भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया. उन्होंने यहां बाबतपुर एयरपोर्ट पर लगाई गई पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की कांस्य की एक प्रतिमा का अनावरण किया. इस दौरान वाराणसी में पीएम मोदी ने कहा कि भारत लगातार तरक्की कर रहा है और विकसित देश बनने के लिए हम ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया दौड़ने के लिए बेताब है. उन्होंने बजट का ज़िक्र करते हुए कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है.

PM Narendra Modi in Varanasi: Yesterday on TV&today in newspapers, you must have heard&read about the goal of $5 trillion economy. It is very important for you all to understand what $5 trillion economy means & how it is connected to every Indian citizen. #UnionBudget2019 pic.twitter.com/6xODREoTqr

