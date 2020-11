जयपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सोमवार को जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरिश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर उनके सम्मान में स्थापित ‘स्टैच्यू ऑफ पीस’ का अनावरण किया. अष्टधातु से बनी 151 इंच ऊंची यह प्रतिमा राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित की गई है. Also Read - VIDEO: पाकिस्‍तान से लगी लौंगेवाला बॉर्डर चौकी में पीएम मोदी ने की टैंक की सवारी

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्‍यम से 'स्टैच्यू ऑफ पीस' का अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि देश ने उन्हें गुजरात के केवडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के लोकार्पण का अवसर दिया और आज जैनाचार्य विजय वल्लभ की 'स्टैच्यू ऑफ पीस' के अनावरण का सौभाग्य भी उन्हें मिला.

उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा पूरे विश्व और मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है और ये वो संदेश हैं जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है. Also Read - कश्मीर मसले पर रूस ने फिर किया भारत का समर्थन, पाकिस्तान को जमकर सुनाई खरी-खोटी

Prime Minister Narendra Modi unveils the ‘Statue of Peace’ in Pali, Rajasthan to mark the 151st Jayanti celebrations of Jainacharya Shree Vijay Vallabh Surishwer Ji Maharaj, via video link. pic.twitter.com/oKyJyiMvl7

