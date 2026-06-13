PM मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 17 जून को फ्रांस होगी मुलाकात, G7 में लेंगे हिस्सा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से मुलाकात होने जा रही है. ये मुलाकात 17 जून 2026 को फ्रांस में होगी. ट्रंप और PM मोदी फ्रांस में होने जा रहे G7 समिट में हिस्सा लेने वाले हैं. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस ने शनिवार (13 जून) को इसकी जानकारी दी. मोदी और ट्रंप की आखिरी बार मुलाकात 13 फरवरी 2025 को वॉशिंगटन में हुई थी. ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी पहली मुलाकात थी. इस साल अब तक 3 बार, 2 फरवरी, 24 मार्च और 14 अप्रैल को दोनों के बीच फोन पर बात हुई थी.
फ्रांस-स्लोवाकिया की 6 दिनों की यात्रा पर रवाना हुए मोदी
इस बीच PM मोदी शनिवार सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिनों की यात्रा पर रवाना हो गए. उनकी यह यात्रा 13 से 18 जून तक चलेगी. PM मोदी शनिवार की रात को फ्रांस के नीस शहर पहुंचे हैं.
Prime Minister Narendra Modi lands in Nice, France.
At the invitation of French President, Emmanuel Macron, PM Modi is undertaking an official visit to France from 13 – 14 June 2026 (Nice) and 16 – 18 June, 2026 (Evian and Paris). PM will visit Nice for a bilateral meeting with… pic.twitter.com/z9NCtdoRLB
— ANI (@ANI) June 13, 2026
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फ्रांस में दोनों नेता व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं. इसके साथ ही रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भी बात हो सकती है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर PM मोदी की तारीफ कर चुके हैं और उन्हें अपना भरोसेमंद दोस्त बता चुके हैं. हाल ही में ट्रंप ने PM मोदी को एक महान नेता और अपना दोस्त बताया था. उन्होंने ये भी कहा था कि वो मोदी के बहुत बड़े फैन हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि भारत अमेरिका पर और अमेरिका भारत पर भरोसा कर सकता है. वे भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील करने की इच्छा भी कई बार जता चुके हैं.
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G7 यानी ‘ग्रुप ऑफ सेवन’. ये दुनिया के ‘मॉडर्न इकोनॉमी’ वाले 7 देशों का ग्रुप है. इनमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी शामिल हैं.
इसकी शुरुआत 1975 में G6 के रूप में हुई थी. 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद यह G7 बन गया. 1998 में रूस को शामिल कर इसका नाम G8 कर दिया गया. फिर 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर रूस के कब्जे के बाद उसे समूह से बाहर कर दिया गया. अब इसे पहले की तरह G7 कहा जाता है.
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