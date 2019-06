कोलंबो: दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा के दूसरे चरण में रविवार को पड़ोसी द्वीप देश श्रीलंका पहुंच गए हैं. मोदी ने इस यात्रा के लिए पड़ोसी देशों मालदीव और श्रीलंका को चुना. यह यात्रा ‘पड़ोसी प्रथम’ की उनकी नीति को दर्शाती है. श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भंडरनायके अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर मोदी का स्वागत किया.

पीएम मोदी यहां पहुंचने के बाद संत एंथोनी चर्च पहुंचे. ये वही चर्च है जहां कुछ समय पहले ईस्टर के दिन बम विस्फोट हुआ था. चर्च में उन्होंने श्रीलंका में कुछ समय पहले हुए बम विस्फोट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी.

Sri Lanka: PM Narendra Modi pays tribute to victims at St Anthony’s Church in Colombo. The church had come under terrorist attack in April this year pic.twitter.com/UTWQz37aBh

— ANI (@ANI) June 9, 2019