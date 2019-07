नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को चंद्रयान-2 की लॉन्‍च‍िंग का लाइव प्रसारण के दौरान गंभीर मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं. कुछ पलों के बाद मिशन की कामयाबी देख तालियां बजाते हुए नजर आए. इस दौरान वह अपनी कुर्सी पर बैठने की बजाय उसके बगल में खड़े होकर टीवी पर नजरें लगाए हुए थे. पीएम ने ट्वीट करते हुए इसरो के चीफ के सिवन जी और उनकी इसरो की पूरी टीम को चंद्रयान-2 की सफल लॉन्‍च के लिए बधाई दी है. बता दें कि पिछले हफ्ते तकनीकी गड़बड़ी के चलते चंद्रयान-2 की लॉन्‍च‍िंग रोकना पड़ी थी.

Chandrayaan-2 Live Updates: इसरो ने किया चंद्रयान-2 का सफल प्रक्षेपण, 48 दिन में चांद पर पहुंचेगा

पीएम मोदी ने इसके बाद टि्वटर पर फोटो शेयर करते हुए मिशन की सफल लॉन्‍चिंग को लेकर कई टि्वीट किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण भारतीय वैज्ञानिकों के कौशल और विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने के लिए 130 करोड़ देशवासियों के दृढ़ संकल्प को प्रकट करता है. उन्‍होंने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि आज हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है.

चंद्रयान-2 में स्वदेशी प्रणाली के इस्तेमाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह मिशन, ‘दिल से भारतीय, भावना में भारतीय है. चंद्रमा के अनछुए पहलुओं का पता लगाने के लिए चंद्रयान-2 सोमवार को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) से शान के साथ रवाना हो गया. इसे ‘बाहुबली’ नाम के सबसे ताकतवर रॉकेट जीएसएलवी-मार्क … के जरिए अपराह्न दो बजकर 43 मिनट पर प्रक्षेपित किया गया.

Prime Minister Narendra Modi: Last week due to technical snag, launch of #Chandrayaan2 was postponed. But after that within a week, the ISRO team found out the fault promptly & took the necessary steps to resolve it. The ISRO team deserves special compliments for this. https://t.co/mqW4evEMTd

