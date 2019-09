नोएडा: पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को सुबह 11:15 बजे (COP14)14 (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज) को संबोधित को करेंगे. यूएनसीसीडी का आयोजन यूपी के ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है. दुनिया को बढ़ते मरुस्थलीकरण से बचाने की मुहिम के तहत ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में 12 दिवसीय कॉप -14 (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज) में पीएम को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्‍तावित है.

प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे. बता दें कि दुनिया के करीब 196 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं. दो सितंबर से शुरू हुए कॉप -14 का शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था.

At 11:15 AM tomorrow morning, PM @narendramodi will address the 14th Conference of Parties (COP14) to UNCCD being held in Greater Noida, Uttar Pradesh. This conference will add to the global discourse on issues relating to the environment, especially land management.

— PMO India (@PMOIndia) September 8, 2019