नई दिल्‍ली: देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानि मंगलवार को सुबह 10 बजे राष्‍ट्र के नाम पर संबोधित करेंगे. माना जा रहा है कि देश में लॉकडॉउन को बढ़ाने को लेकर पीएम मोदी कोई नया निर्णय सुना सकते हैं.

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे.

बता दें कि अधिकांश राज्‍यों ने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर अपनी मंशा पहले से ही पीएम को बता दी है और देश के अधिकतर राज्‍यों के मुख्‍यमंत्री लॉकडॉउन बढ़ाने इच्‍छा जता चुके हैं. कुछ मुख्‍यमंत्री तो इसे बढ़ा ही चुके हैं, इनमें महाराष्‍ट्र और पंजाब हैं.

Prime Minister Narendra Modi will address the nation at 10 AM tomorrow pic.twitter.com/nZV0wwsV8T

— ANI (@ANI) April 13, 2020