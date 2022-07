प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) शनिवार को फोरलेन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे (Four lane Bundelkhand Express Way) का उद्घाटन करेंगे. वह जालौन जिले (Jalaun) की उरई तहसील के कैथेरी गांव (Kaithairi Village) में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन (Bundelkhand Express Way Inauguration) करेंगे. मालूम हो कि पीएम मोदी ने ही 29 फरवरी, 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास (Bundelkhand Express Way Foundation Laid) किया था. इस एक्सप्रेसवे का काम 28 महीने के भीतर पूरा कर लिया गया है.Also Read - बिहार पुलिस का बड़ा खुलासाः गिरफ्तार पीएफआई-सिमी सदस्यों के निशाने पर थे पीएम मोदी

यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में भरतकूप के पास गोंडा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग-35 से लेकर इटावा जिले के कुदरैल गांव तक फैला हुआ है. जहां यह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ मिल जाता है. यह एक्सप्रेसवे सात जिलों यानी चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है. कुल 296 किलोमीटर लंबे इस चार लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) के तत्वावधान में लगभग 14,850 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है और आगे चलकर इसे छह लेन तक भी विस्तारित किया जा सकता है. Also Read - उद्घाटन के साथ ही इंडिगो ने दिल्ली से देवघर के लिए फ्लाइट की घोषणा की, टिकट बुकिंग भी शुरू; जानें पूरी डिटेल

केन्द्र सरकार का कहना है कि वह देश भर में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है. जिसकी एक प्रमुख विशेषता सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने की दिशा में काम करना है. इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा 29 फरवरी, 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया था. इस एक्सप्रेसवे का काम 28 महीने के भीतर पूरा किया गया है और अब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा. माना जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस इलाके की कनेक्टिविटी में सुधार के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के ढेरों अवसर सृजित होंगे. बांदा और जालौन जिलों में इस एक्सप्रेसवे के समीप औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है. Also Read - पीएम मोदी आज करेंगे देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन, जानिए देवघर के बैद्यनाथ धाम का महत्व

Tomorrow, 16th July is a special day for my sisters and brothers of the Bundelkhand region. At a programme in Jalaun district, the Bundelkhand Expressway will be inaugurated. This project will boost the local economy and connectivity. https://t.co/wYy4pRQgx4 pic.twitter.com/Y2liHsxE5U

