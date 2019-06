रांची: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को पांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बृहस्पतिवार की रात विशेष विमान से यहां पहुंचे. झारखण्ड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री रघुवर दास और वरिष्ठ मंत्री सीपी सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया. प्रधानमंत्री यहां राजभवन में रात्रि प्रवास करेंगे.

PM @narendramodi landed in Ranchi, where he will join the #YogaDay2019 programme tomorrow morning.

Governor Draupadi Murmu and CM @dasraghubar as well as other dignitaries welcomed him. pic.twitter.com/ti9KARnpLr

— PMO India (@PMOIndia) June 20, 2019