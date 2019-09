नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 69 साल के हो गए हैं और अपने जन्मदिन के अवसर पर वे गुजरात में हैं. पीएम के जन्मदिन को देखते हुए गुजरात में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. मोदी सबसे पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध का जायजा लेने पहुंचेंगे. जन्मदिन पर प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे बांध को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है. पीएम मोदी यहां पूजा अर्चना भी करेंगे.

PM मोदी मां हीराबेन का आशीर्वाद लेकर मनाएंगे 69वां जन्मदिन, सरदार सरोवर बांध का लेंगे जायजा

आपको बता दें कि सरदार सरोवर बांध दो साल पहले ही बनकर तैयार हुआ है और पहली बार वह पानी से पूरा भरा है. 163 मीटर तक ऊचाई वाले इस डैम में 138.68 मीटर तक पानी का भराव हो सकता है. पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर ही 17 सितंबर 2017 को इसका उद्घाटन किया था. सर्वोच्च स्तर पर पहली बार पानी भरने के कारण केवाडिया में नमामि देवी नर्मदा महोत्सव आयोजित किया गया है. पीएम मोदी बांध का जायजा लेने के बाद केवाडिया के प्रोग्राम में भी भाग लेंगे

The glittering light at Sardar Sarovar Dam Symbolizes the light of happiness, prosperity and well-being to be illuminated in the lives of people of Gujarat through this project. pic.twitter.com/lF5r4qCvAM

— Vijay Rupani (@vijayrupanibjp) September 16, 2019