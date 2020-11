Corona vaccine in India Latest Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भारत में कोरोना वैक्सीन (Corona vaccine in India) की प्रगति की समीक्षा करने के लिए तीन शहरों में जाएंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी. Also Read - किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती, मोदी सरकार को वापस लेने होंगे काले कानून: राहुल गांधी

पीएमओ ने ट्वीट कर कहा, "कल पीएम मोदी वैक्सीन के विकास और विनिर्माण प्रक्रिया की व्यक्तिगत समीक्षा करने के लिए 3 शहर की यात्रा पर जाएंगे. वह अहमदाबाद में Zydus Biotech Park, हैदराबाद में Bharat Biotech और पुणे में Serum Institute of India का दौरा करेंगे."

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि भारत COVID-19 के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है. पीएमओ ने कहा कि इसी को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी इन फैसिलिटीज में जाएंगे और वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करेंगे जिससे उन्हें अपने नागरिकों को टीकाकरण करने के लिए भारत के प्रयासों की तैयारियों, चुनौतियों और रोडमैप का पहला दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद मिलेगी."

As India enters a decisive phase of the fight against COVID-19, PM @narendramodi’s visit to these facilities & discussions with the scientists will help him get a first hand perspective of the preparations, challenges & roadmap in India’s endeavour to vaccinate its citizens.

