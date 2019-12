नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय नौसेना दिवस पर नेवी का वीडियो शेयर करते हुए बधाई दी है. पीएम ने टि्वटर पर ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, नौ सेना दिवस पर हम अपने साहसी नेवी जवानों को सैल्‍यूट करते हैं. उनकी सेवाओं और बलिदान ने हमारे देश को मजबूत और सुरक्षित किया है.

बता दें कि नेवी ने ये खास वीडियो तैयार किया है, जिसे पीएम ने भी शेयर किया है. वीडियो में नेवी की ताकत और कुशलता के फुटेज दिखाए गए हैं.

On Navy Day, we salute our courageous navy personnel. Their valuable service and sacrifice have made our nation stronger and safer. pic.twitter.com/AVe6rMIZkF

— Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2019