चेन्नई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का महाबलीपुरम में स्वागत किया. दोनों नेता दूसरे अनौपचारिक वार्ता के लिए महाबलीपुरम पहुंचे हैं. इस दौरान पीएम मोदी धोती तमिलनाडु के पारंपरिक परिधान मुंडू में हैं. यहां पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को अर्जुन तपस्थली के बारे में बताया. यहां के बाद पीएम मोदी और शी जिंनपिंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे.

बता दें कि आज शाम चीनी राष्ट्रपति और पीएम मोदी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मामल्लापुरम में कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे. पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात से पहले मामल्लापुरम को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग आज जब चेन्नई पहुंचे तो लोक नर्तकों और भरतनाट्यम कलाकारों ने तमिल सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत किया जहां बड़ी संख्या में बच्चों ने भारतीय और चीनी झंडे लहराकर उनका अभिवादन किया. चिनफिंग यहां हवाईअड्डे पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम तथा तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पी धनपाल वहां उपस्थित थे.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping visit group of temples at Mahabalipuram. The group of monuments at Mahabalipuram is prescribed by UNESCO as a world heritage site. #TamilNadu pic.twitter.com/Yf8mHXCxh5

— ANI (@ANI) October 11, 2019