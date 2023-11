PM Modi ने निभाया वादा, स्कैच बनाकर लाने वाली बच्ची को लिखी चिट्ठी, Viral हुआ Letter

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है. दक्षिणी छत्तीसगढ़ के बस्तर व दुर्ग इलाके की 20 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 7 नवंबर को मतदान होना है. जबकि दूसरे चरण में राज्य की 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा. हर पार्टी और प्रत्याशी वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नवंबर को कांकेर में एक बच्ची से वादा किया था कि वह उसे चिट्ठी लिखेंगे. आज पीए मोदी ने उस बच्ची को चिट्ठी लिख दी है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

दरअसल आकांक्षा नाम की वह लड़की 2 नवंबर को कांकेर में हुई प्रधानमंत्री की रैली में उनका स्कैच बनाकर लायी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर उस स्कैच पर पड़ी और उन्होंने उसी समय उस बच्ची को संबोधित किया और पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए. पीएम मोदी ने कहा, ‘बेटी मैंने तुम्हारी यह तस्वीर देखी है. तुम इतना बढ़िया काम करके लायी हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटी थक जाओगी तुम कब से खड़ी हो. पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं कि वो तस्वीर बेटी देना चाहे तो ले लीजिए और वह मुझ तक जरूर पहुंच जाएगी. और तुम्हारा पता उस पर लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा.’

#WATCH | A young girl, Akanksha had brought a sketch of PM Narendra Modi to present it to him at his event in Kanker, Chhattisgarh on 2nd November.

The Prime Minister has now written to her, thanking her for the sketch. https://t.co/rW6q56PBkm pic.twitter.com/EP580rDSSC

