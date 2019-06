नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है. उन्होंने आज औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया. इसके बाद अनंत शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज भारत के गृहमंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है. पीएम मोदी का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि मुझ पर विश्वास प्रकट करने के लिए धन्यवाद.

Delhi: Amit Shah takes charge as the Union Home Minister. MoS (Ministry of Home Affairs) G Kishan Reddy and Nityanand Rai are also present. pic.twitter.com/FaxGYpuiT0 — ANI (@ANI) June 1, 2019

बता दें कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में राजनाथ सिंह देश के गृहमंत्री थे. उन्हें इस बार रक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है. अमित शाह पहली बार मंत्रीमंडल में शामिल हुए हैं. वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पदभार ग्रहण कर कर लिया है.

Delhi: Rajnath Singh takes charge as the Defence Minister. MoS in the Ministry of Defence, Shripad Yesso Naik also present. pic.twitter.com/usBuBxNCDq — ANI (@ANI) June 1, 2019

राजनाथ सिंह को निर्मला सीतारमण की जगह रक्षा मंत्रालय मिला है, जबकि निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाई गई हैं. उनसे पहले वित्त मंत्रालय अरुण जेटली थे, जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं. वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है. इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय का कामकाज भी संभाल लिया है. जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय ने भी चार्ज ग्रहण कर लिया है.

Delhi: Ministers of State in the Ministry of Home Affairs, G Kishan Reddy and Nityanand Rai take charge. pic.twitter.com/pneie76UPD — ANI (@ANI) June 1, 2019

