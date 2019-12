रांची/भोगनाडीह: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संशोधित नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) से किसी भारतीय को कोई नुकसान नहीं होने का दावा दोहराते हुए कांग्रेस समेत विपक्ष को यह सार्वजनिक ऐलान करने की चुनौती दी कि वे सभी पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए तैयार हैं. मोदी ने झारखंड के भोगनाडीह में एक चुनावी रैली में कहा, ‘संशोधित नागरिकता कानून से कोई नागरिक प्रभावित नहीं होगा, कांग्रेस समस्या पैदा करने के लिए लोगों को भड़का रही है.’

#WATCH PM speaks on #CitizenshipAmendmentAct, in Jharkhand’s Berahit. Says “Congress&its allies are creating an atmosphere of lies to scare Indian Muslims. They’re spreading violence. Citizenship Amendment Act doesn’t snatch away any right of an Indian citizen or cause any harm.” pic.twitter.com/JKRnjF99yu — ANI (@ANI) December 17, 2019

उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून ना तो किसी भारतीय के अधिकार लेता है, ना ही उसे किसी भी तरह नुकसान पहुंचाता है. पीएम मोदी ने नागरिकता कानून को लेकर कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी भारत में मुसलमानों के लिए डर का माहौल बना रही है.

PM Modi, in Berhait: Stop this guerilla politics. Indian Constitution is our only holy book. I appeal to youth in colleges to debate our policies, protest democratically. We will listen to you. But some parties, urban naxals, are firing off your shoulders. #JharkhandAssemblyPolls pic.twitter.com/hycRguMCzm — ANI (@ANI) December 17, 2019

प्रधानमंत्री ने झारखंड की रैली में कहा, ‘मैं कांग्रेस, उसके मित्रों को यह सार्वजनिक ऐलान करने की चुनौती देता हूं कि वे सभी पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए तैयार हैं.’ उन्होंने कहा, ‘मैं जानना चाहता हूं कि नया नागरिकता कानून मुसलमानों या किसी भारतीय नागरिक के अधिकारों का अतिक्रमण कैसे करता है.’

Prime Minister Narendra Modi in Barhait, Jharkhand: I challenge Congress and their allies if they have the guts they should openly declare that they will give Indian citizenship to every Pakistani citizen, & that they will bring back Article 370 in Jammu-Kashmir & Ladakh. pic.twitter.com/TUCv1p0vmJ — ANI (@ANI) December 17, 2019

मोदी ने कहा कि हमने जो कानून बनाया है, वह धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को छोड़कर आने वाले लोगों के लिए है. ऐसे लोगों के लिए है जिनकी हालत दयनीय है और जो वापस नहीं जा सकते. मोदी ने चुनावी रैली में कहा कि झारखंड की जनता ने विधानसभा चुनावों के चार चरणों में निडर होकर मतदान किया.

PM Modi in Barhait, Jharkhand: If Congress and its allies have guts then they should announce they will revoke the law which has been made against Triple Talaq. #JharkhandAssemblyPolls https://t.co/vUU2zdWTnj — ANI (@ANI) December 17, 2019

उन्होंने जनता से भाजपा के लिए मतदान करने का आह्वान करते हुए कहा कि जब कमल खिलता है तो आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं को फायदा होता है. मोदी ने जनसभा में कहा, ‘भाजपा पर आपके आशीर्वाद से कांग्रेस, झामुमो, राजद और वाम दलों की रातों की नींद उड़ी हुई है. वे सच को पचा नहीं पा रहे हैं.’