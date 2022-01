PM Security Lapse: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की सुरक्षा में चूक के बाद उनका पंजाब दौरा रद्द हो गया है. गृह मंत्रालय ने पीएम की सुरक्षा में चूक का संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) का काफिला एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक फंसा रहा. इसके बाद दौरा रद्द कर दिया गया. पीएम मोदी का दौरा रद्द होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) का बयान आया है. चरणजीत चन्नी ने कहा कि मुझे खेद है कि प्रधानमंत्री को लौटना पड़ा. हमने उनसे (PMO) खराब मौसम की स्थिति और विरोध के कारण यात्रा रद्द करने के लिए कहा था. हमें प्रधानमंत्री मोदी अचानक मार्ग परिवर्तन की कोई सूचना नहीं थी. चन्नी ने कहा कि पीएम के दौरे के दौरान सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई हैं. प्रधानमंत्री के काफिले को उस जगह से पहले ही रोक दिया गया था जहां प्रदर्शनकारी बैठे थे. अगर आज पीएम मोदी (PM Modi) के दौरे के दौरान सुरक्षा में कोई चूक हुई है तो हम इसकी जांच कराएंगे. सीएम चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था.Also Read - सुरक्षा में बड़ी चूक के बाद PM मोदी का पंजाब दौरा रद्द, 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे प्रधानमंत्री; गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट

We had asked them (PMO) to discontinue the visit due to bad weather conditions & protests. We had no information of his (Prime Minister Narendra Modi) sudden route change. There was no security lapse during the PM visit: Punjab CM Charanjit Singh Channi pic.twitter.com/TYxRlNL5lt — ANI (@ANI) January 5, 2022

I express regret that PM Modi had to return during his visit to Ferozepur district today. We respect our PM: Punjab CM Charanjit Singh Channi on security breach during PM's visit to the state pic.twitter.com/YaQlylGvyw — ANI (@ANI) January 5, 2022

चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री पर कोई हमला नहीं हुआ, ऐसी कोई सोच भी नहीं थी. पहले भी दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ उनकी कुछ मांग थी जो 1 साल बाद पूरी हुई. आज भी अगर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने रास्ते पर आ गया तो इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ नहीं जोड़ना चाहिए राजनीति नहीं होनी चाहिए. मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा ‘हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं.’

The Ministry of Home Affairs has sought a detailed report on today’s security breach in Punjab. Such dereliction of security procedure in the Prime Minister’s visit is totally unacceptable and accountability will be fixed: Union Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/QLT48c9HL9 — ANI (@ANI) January 5, 2022

उधर, गृह मंत्रालय ने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही पूरी तरह से अस्वीकार्य है.