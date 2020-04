नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि कुछ लोग 5 मिनट खड़े रहकर मेरे प्रति सम्‍मान जताने का अभियान चला रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि पहली नजर में तो यह मोदी को विवादों में घसीटने की कोई खुराफात लगती है. Also Read - शोएब अख्‍तर की पेशकश, कोरोनावायरस से जंग के लिए आयोजित हो भारत-पाक सीरीज

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा ”मेरे ध्यान में लाया गया है कि कुछ लोग यह मुहिम चला रहे हैं कि 5 मिनट खड़े रहकर मोदी को सम्मानित किया जाए. पहली नजर में तो यह मोदी को विवादों में घसीटने की कोई खुराफात लगती है. Also Read - Coronavirus: अगर आपमें भी हैं ये लक्षण तो कमजोर है आपकी इम्युनिटी, रहें सावधान

पीएम ने ट्वीट में यह भी कहा.. ” हो सकता है कि यह किसी की सदिच्छा हो, तो भी मेरा आग्रह है कि यदि सचमुच में आपके मन में इतना प्यार है और मोदी को सम्मानित ही करना है तो एक गरीब परिवार की जिम्मेदारी कम से कम तब तक उठाइए, जब तक कोरोना वायरस का संकट है. मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कोई हो ही नहीं सकता.” Also Read - एम्स ने पीपीई के पुन: उपयोग पर दिशानिर्देश किए जारी, इसकी कमी पड़ने का किया जिक्र

Maybe someone is doing out of goodwill, yet I insist that if you really have so much love and want to honour Modi, then take the responsibility of a poor family, at least as long as the #coronavirus crisis exists. There can be no greater honour for me than this: PM Modi (2/2) https://t.co/sG9GcF0vtc

— ANI (@ANI) April 8, 2020