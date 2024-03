Ujjwala Yojana के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, जानें रसोई गैस पर कब तक मिलेगी सब्सिडी

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana Subsidy Extend: पीएम उज्ज्वला योजना पर मिलने वाली सब्सिडी एक साल के लिए बढ़ा दी गई है. लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलिंडर पर मिलने वाली सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक मिलेगी.

आठ मार्च को महिला दिवस है. इस मौके पर केंद्र सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने सब्सिडी को अगले एक साल के लिए बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया है. बता दें कि इस योजना के तहत महिलाओं को साल में 12 सिलिंडर मिलते हैं. हर सिलिंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी दी जाती है.

#WATCH | Union minister Piyush Goyal announces that the Cabinet has approved the continuation of the Rs 300 subsidy to PM Ujjwala Yojana consumers till 31st March 2025. The total expenditure for this will be Rs 12,000 crores, he adds. pic.twitter.com/F65E80v2Hb

— ANI (@ANI) March 7, 2024