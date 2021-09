PM Modi’s US Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अलग-अलग क्षेत्र की पांच प्रमुख कंपनियों के CEO के साथ मुलाकात कर अपनी अमेरिका यात्रा की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने भारत में उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बारे में बताया. प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर यहां पहुंचे. अपनी यात्रा के दौरान वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ पहली बार आमने-सामने की बैठक करेंगे.Also Read - PM मोदी आज यूएस के टॉप-5 सीईओ के साथ भारत में कारोबारी अवसरों पर करेंगे चर्चा

उन्होंने अपनी यात्रा के पहले दिन उन्होंने क्वालकॉम, एडोब, फर्स्ट सोलर, जनरल एटॉमिक्स और ब्लैकस्टोन जैसी पांच प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष (सीईओ) के साथ एक-एक करके मुलाकात की. प्रधानमंत्री मोदी ने जिन पांच कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाक़ात की, उनमें एडोब के सीईओ शांतनु नारायण और जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल भारतीय मूल के अमेरिकी हैं. Also Read - PM Modi US Visit: प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन पहुंचे, लोगों ने त‍िरंगा लहराते हुए क‍िया भव्‍य स्‍वागत

"Giving greater momentum to investments in India. Stephen Schwarzman, CEO of Blackstone Group met PM Modi. Various investment opportunities in India, including those arising due to the National Infrastructure Pipeline and National Monetisation Pipeline were discussed," tweets PMO pic.twitter.com/kUvG8IdcDP

