Pm Vishwakarma Scheme Parliamentary Committee Suggest To Change Profession Name

मोची बनेंगे ‘जूते के कारीगर’, नाई कहलाएंगे ‘सौंदर्य सेवा प्रदाता’... संसदीय समिति ने की सिफारिश

पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Scheme) को लेकर संसदीय समिति ने बड़ा सुझाव दिया है. जानिए किन-किन पेशों के नाम बदलने की सिफारिश की गई.

समिति ने सुझाव दिया है कि इन पेशों के नामों को बदलकर अधिक तटस्थ और कार्य आधारित बनाया जाए. (Photo from Freepik)

उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने ‘पीएम विश्वकर्मा योजना’ को लेकर एक अहम सुझाव दिया है. समिति का मानना है कि कई पारंपरिक पेशों को आज भी समाज में जाति से जोड़कर देखा जाता है, जबकि असल में ये काम कौशल और हुनर पर आधारित होते हैं. ऐसे में योजना में शामिल पेशों के नामों को बदलकर उन्हें अधिक पेशेवर और सम्मानजनक रूप देने की जरूरत है. समिति का कहना है कि अगर इन पेशों को जातिगत पहचान से अलग करके देखा जाए, तो इससे कारीगरों को समाज में बेहतर पहचान मिल सकती है. योजना का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है. इस पहल का मकसद यह भी है कि पारंपरिक काम करने वाले लोगों को आधुनिक दौर में नई पहचान और अवसर मिल सकें.

पेशों को जाति से नहीं, कौशल से जोड़ने पर जोर

संसदीय समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि मोची, नाई या कुम्हार जैसे कई पेशों के नाम अलग-अलग क्षेत्रों में जाति से जुड़े हुए माने जाते हैं. इससे कई बार लोग इन पेशों से दूरी बना लेते हैं या योजना में शामिल होने से हिचकते हैं. इसलिए समिति ने सुझाव दिया है कि इन पेशों के नामों को बदलकर अधिक तटस्थ और कार्य आधारित बनाया जाए. जैसे – मोची की जगह जूते का कारीगर, कुम्हार की जगह सिरेमिक और मिट्टी के उत्पाद निर्माता और नाई की जगह व्यक्तिगत सौंदर्य सेवा प्रदाता नाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं. समिति का मानना है कि इससे इन पेशों को एक नई और सम्मानजनक पहचान मिलेगी. साथ ही समाज में इन्हें देखने का नजरिया भी धीरे-धीरे बदलेगा.

विश्वकर्मा योजना के बजट में कटौती पर जताई चिंता

समिति ने अपनी रिपोर्ट में पीएम विश्वकर्मा योजना के बजट को लेकर भी चिंता जताई है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2026-27 के बजट अनुमान में इस योजना के लिए करीब 3,860.89 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि 2025-26 में यह राशि करीब 25,100 करोड़ रुपये थी. समिति का कहना है कि योजना के लिए देशभर में बड़ी संख्या में पंजीकरण हो रहे हैं और इसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है. ऐसे में बजट कम करना योजना की रफ्तार को प्रभावित कर सकता है. इसलिए सरकार को इस फैसले की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि कारीगरों को मिलने वाली मदद में किसी तरह की कमी न आए.

नई और मानकीकृत लिस्ट बनाने का सुझाव

संसदीय समिति ने सरकार से यह भी सिफारिश की है कि योजना के तहत शामिल पेशों की एक नई और मानकीकृत सूची तैयार की जाए. इसके लिए राज्यों की सरकारों, सामाजिक विशेषज्ञों और संबंधित क्षेत्रों के जानकारों से सलाह लेने की बात कही गई है. समिति का मानना है कि अगर पूरे देश में एक समान और तटस्थ नामों की सूची तैयार की जाती है, तो इससे योजना को लागू करने में आसानी होगी और किसी भी क्षेत्र में इसे लेकर भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी कारीगरों को समान अवसर और सम्मान मिले.

कारीगरों को नई पहचान देने की कोशिश

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समिति के सुझावों को लागू किया जाता है, तो इससे पारंपरिक कारीगरों की छवि में सकारात्मक बदलाव आ सकता है. लंबे समय से कई कारीगर अपने काम के बावजूद सामाजिक पहचान के मामले में पीछे रह जाते हैं. ऐसे में पेशों को कौशल आधारित पहचान देने से उन्हें नए उद्यमी के रूप में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. इससे न सिर्फ उनके आत्मसम्मान में बढ़ोतरी होगी, बल्कि वे आधुनिक बाजार और नई तकनीक के साथ जुड़कर अपने व्यवसाय को भी आगे बढ़ा पाएंगे.

