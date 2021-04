PM Modi Meeting with leading Doctors: देश में कोरोना का कहर जारी है. भारत में कोरोना हर दिन पुराना रिकॉर्ड तोड़ रहा है. कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन (Night Curfew) और नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) जैसी पाबंदियां लागू हैं. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम साढ़े 4 बजे देश में जारी कोरोना संकट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशभर के प्रमुख डॉक्टरों से बातचीत करेंगे. इसके अलावा पीएम मोदी शाम 6 बजे, देश की शीर्ष फार्मा कंपनियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक भी करेंगे. Also Read - Himachal Pradesh Lockdown News: क्या हिमाचल प्रदेश में लगेगा लॉकडाउन? जानें CM जयराम ठाकुर ने क्या दिया जवाब...

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह साढे 11 बजे भी एक अहम बैठक की है. यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 2,73,810 नए मामले सामने आए और देश के कई राज्यों से ऑक्सीजन तथा दवाइयों की कमी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. Also Read - Rajasthan Lockdown Guidelines: राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, क्या-क्या खुलेगा और कहां रहेगी पाबंदी; 10 बातें...

इसके साथ ही देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 19 लाख से अधिक हो गई है. देश में कोविड-19 के कुल 1,50,61,919 मामले हैं तथा एक दिन के भीतर 1,619 लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 1,78,769 पर पहुंच गई. संक्रमण के मामलों में लगातार 40वें दिन वृद्धि हुई है. Also Read - व्यापारियों ने चांदनी चौक समेत कई अन्य बाजारों को बंद रखने का किया फैसला, CM केजरीवाल से 15 दिन के Lockdown की अपील

Today PM Narendra Modi will interact with leading doctors from across the country via video conferencing on the #COVID19 situation, at 4:30 pm. At 6 pm, he will hold a video conference with top pharma companies in the country. pic.twitter.com/39cWUhevbf

