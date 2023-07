PM Modi के राजस्थान दौरे पर CM Gehlot के ट्वीट का PMO ने दिया जवाब, आपके भाषण का समय तय है...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौर पर हैं. सुबह करीब सवा 11 बजे वह राजस्थान के सीकर में कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इसके बाद वह गुजराज पहुंचेंगे और दोपहर करीब सवा 3 बजे राजकोट के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (International Airport) का दौरा करेंगे. पीएम मोदी यहां हीरासर में गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे. इससे पहले कि प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचें, विवाद खड़ा हो गया है. चलिए जानते हैं क्या है यह विवाद और इस पर प्रधानमंत्री दफ्तर (PMO) की तरफ से क्या जवाब दिया गया है.

दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि PMO ने पीएम मोदी के सीकर वाले कार्यक्रम में उनका पूर्व निर्धारित संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है. CM गहलोत ने गुरुवार सुबह इस बारे में ट्वीट किया और पीएम मोदी से मांग की कि वह ‘अग्निवीर योजना’ को वापस लेकर सेना में स्थाई भर्ती जारी रखें, जातिगत जनगणना के राज्य सरकार के संकल्प प्रस्ताव पर फैसला करें. गहलोत ने ट्वीट किया, ‘माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, आज आप राजस्थान पधार रहे हैं. आपके कार्यालय पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित तीन मिनट का संबोधन कार्यक्रम हटा दिया है, इसलिए मैं भाषण के माध्यम से आपका स्वागत नहीं कर सकूंगा अतः मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहेदिल से स्वागत करता हूं.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस ट्वीट का जवाब PMO ने दिया है. पीएमओ ने इस ट्वीट के रिप्लाई में लिखा – ‘प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है और आपके संबोधन का समय भी तय है. लेकिन आपके दफ्तर की तरफ से बताया गया कि आप कार्यक्रम के लिए उपलब्ध नहीं हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दौरों के दौरान भी आपको निमंत्रण दिया गया और उन आपने वहां आकर उन कार्यक्रमों की शोभा भी बढ़ाई. आज के कार्यक्रम में भी आपका स्वागत है. विकास कार्यों की पट्टिका पर भी आपका नाम बखूबी अंकित है. अगर हाल में लगी चोट की वजह से आपको किसी तरह की शारीरिक परेशान न हो तो कार्यक्रम में आपके उपस्थित होने से लाभ ही होगा.’