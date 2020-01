नई दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने चीन और कई अन्य देशों में घातक कोरोना विषाणु के बढ़ते मामले को लेकर वैश्विक चिंता के बीच इस विषाणु से निपटने के लिए भारत की तैयारियों की शनिवार को समीक्षा की. यह बीमारी चीन में फैली हुई है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने चीन में कोरोना विषाणु के फैलने के आलोक में उठाये गये कदमों के बारे में बताया.

Principal Secretary to the PM also reviewed various preventive measures taken by other Ministries like the Ministry of Civil Aviation. So far, 20,000 people from 115 flights at 7 international airports have been screened. #coronoavirus https://t.co/GDixWdtixV

— ANI (@ANI) January 25, 2020