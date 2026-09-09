PNB की करेंसी चेस्ट में ₹17.29 करोड़ के नकली नोट! NIA जांच में नेपाल कनेक्शन, अब उठे कई सवाल

PNB की सहारनपुर करेंसी चेस्ट से मिले ₹17.29 करोड़ के संदिग्ध नकली नोटों ने बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. NIA ने मैनेजर अमित कुमार को गिरफ्तार किया है और अब नोटों की सप्लाई, नेटवर्क तथा संभावित नेपाल कनेक्शन की जांच हो रही है.

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PNB Fake Currency Case: सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की करेंसी चेस्ट से ₹17.29 करोड़ के नकली नोट मिलने का मामला अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के रडार पर है. बैंक के एक अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा बढ़ गया है. एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में संदिग्ध नकली करेंसी बैंकिंग सिस्टम के भीतर तक कैसे पहुंची और क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था.

NIA ने सोमवार को जगाधरी करेंसी चेस्ट के मैनेजर अमित कुमार को गिरफ्तार किया. वह इस मामले में नामजद प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं. इससे पहले जांच के दौरान पंजाब नेशनल बैंक के तीन अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में आई थी. इनमें सीनियर डिविजनल मैनेजर रवि कुमार कांसे, सोफिया मार्केट करेंसी चेस्ट के मैनेजर सुशील कुमार और जगाधरी करेंसी चेस्ट के मैनेजर अमित कुमार शामिल हैं.

तीनों अधिकारियों को बैंक ने शुरुआती जांच के बाद निलंबित कर दिया था. इसके बाद SIT और क्राइम ब्रांच ने उनके ठिकानों पर तलाशी लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया. जांच एजेंसियां अब इन सामानों से आरोपियों के संपर्क, गतिविधियों और संभावित सहयोगियों की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हैं.

₹111 करोड़ की रकम बनी जांच का अहम हिस्सा

मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसियां करेंसी के पूरे मूवमेंट को खंगाल रही हैं. सामने आई जानकारी के मुताबिक, 6 जुलाई को सहारनपुर से करीब ₹111 करोड़ की करेंसी RBI के जयपुर कार्यालय भेजी गई थी. इस खेप में ₹500 के 1,900 बंडल और ₹200 के 800 बंडल बताए गए हैं.

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नकली नोट इस प्रक्रिया में आखिर किस चरण पर शामिल हुए. जांचकर्ताओं की नजर करेंसी की पैकिंग, उसकी गिनती, डिस्पैच और बैंक से बाहर भेजे जाने की प्रक्रिया पर है. रिपोर्ट के अनुसार, इस खेप की जिम्मेदारी एक पार्ट-टाइम हाउसकीपर को भी दी गई थी, जिससे जांच में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई है.

क्या नकली नोट बैंक शाखाओं तक पहुंचे?

जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि करेंसी चेस्ट में मौजूद संदिग्ध नोटों में से कितने नोट पहले ही बैंक शाखाओं या ATM के जरिए बाहर जा चुके थे. अगर नकली नोट बैंकिंग चैनल में आगे बढ़े हैं, तो उनका पता लगाना जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती होगी. हालांकि, अभी ये साफ नहीं है कि संदिग्ध करेंसी का कोई हिस्सा आम लोगों तक पहुंचा या नहीं. एजेंसियां इस दिशा में भी नोटों की आवाजाही और बैंकिंग रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं.

नेपाल कनेक्शन की भी पड़ताल

मामले में संभावित नेपाल लिंक ने जांच को और गंभीर बना दिया है. पुलिस आरोपियों के संपर्कों और उनकी गतिविधियों की पड़ताल कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनका नेपाल सीमा के आसपास सक्रिय किसी व्यक्ति या नेटवर्क से संबंध था या नहीं. तीनों आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किए गए थे. हालांकि, अभी तक किसी ठोस सबूत के आधार पर नेपाल कनेक्शन की पुष्टि नहीं हुई है. जांच एजेंसियां इसे फिलहाल एक संभावित एंगल के तौर पर देख रही हैं.

NIA ने 3 सितंबर को इस मामले की जांच अपने हाथ में लेते हुए केस को दोबारा दर्ज किया. मूल FIR 29 अगस्त को सहारनपुर के सदर बाजार थाने में दर्ज हुई थी. अब एजेंसी नकली नोटों की पूरी सप्लाई चेन, बैंकिंग सिस्टम में उनकी एंट्री और इससे जुड़े लोगों की भूमिका को जोड़ने की कोशिश कर रही है. आने वाले दिनों में जांच से यह साफ हो सकता है कि ₹17.29 करोड़ की यह खेप महज बैंकिंग स्तर की गड़बड़ी थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था.