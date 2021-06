PNB Scam: पंजाब नेशनल बैंक में 13 अरब रुपये का घोटाला कर फरार हुए भारत के हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के मामले में आज कैरेबियाई कोर्ट में सुनवाई होगी. कैरेबियाई देश डोमिनिका में पकड़ा गया आरोपी मेहुल चोकसी इन दिनों डोमिनिका की गिरफ्त में है और उसको लेकर मामला स्थानीय अदालत में है. जानकारी के मुताबिक यह सुनवाई भारतीय समयानुसार शाम करीब 6.30 बजे शुरू होगी. कैरेबियन की अदालत आज ये फैसला करेगी कि चोकसी को वापस एंटीगुआ भेजा जाएगा या भारत को उसकी कस्टडी मिलेगी. Also Read - Mehul Choksi's Repatriation: मेहुल चोकसी को लेने Dominica पहुंचे 8 इंडियन अफसर, जानिए कब होगी वापसी?

बता दें कि सुनवाई से पहले मंगलवार को डोमेनिका की अदालत में मेहुल चोकसी के वकील और सरकारी पक्ष ने अपना-अपना हलफनामा दाखिल किया है. उधर सूत्रों के मुताबिक मेहुल चौकसी के मामले को लेकर डोमिनिकन रिपब्लिक के सरकारी वकील को जानकारी मुहैया कराने के लिए ईडी सीबीआई समेत अधिकारियों की टीम डोमिनिका पहुंच गई है.

Some officials from India arrived in Dominica via business jet on Friday of last week & yesterday some more officials arrived. They'll be helping with the case in the court tomorrow: Lennox Linton, Leader of the Opposition, Dominica House of Assembly (1/2) pic.twitter.com/o7P8WK3qif

— ANI (@ANI) June 2, 2021