नदी में नहाते हुए PoK के नाबालिग जावेद अली ने पार की LoC, सुरक्षा बलों ने पकड़ा

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) का एक नाबालिग लड़का नहाने के चक्कर में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) पार कर जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में पहुंच गया.

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अनजाने में भारत घुसा – सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया. (LoC image- IANS)

सीमा पर एक अनोखी घटना ने सबका ध्यान खींच लिया है. सुरक्षा बलों की सतर्क नजरों ने उसे तुरंत पकड़ लिया. यह घटना संवेदनशील बॉर्डर एरिया में हुई, जहां आमतौर पर घुसपैठ की कोशिशें देखी जाती हैं. पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) से एक नाबालिग लड़का जम्मू-कश्मीर के पुंछ ज़िले के सलोत्री इलाके में पहुंचा. लड़के की पहचान PoK के टेट्रिनोट के रहने वाले मोहम्मद शरीफ़ के बेटे जावेद अली के तौर पर हुई है. शुरुआती पूछताछ में जावेद अली ने अधिकारियों को बताया कि वह पास की नदी में नहाने गया था और अनजाने में लाइन ऑफ़ कंट्रोल (LoC) पार कर गया. सुरक्षा एजेंसियां ​​सावधानी बरत रही हैं. अधिकारियों ने कहा कि वे लड़के के असली इरादों का पता लगाने के लिए उससे बारीकी से पूछताछ कर रहे हैं.

LoC पार कर J&K के पुंछ में पहुंचा

NDTV और UNI India की रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंसियां जांच कर रही हैं. क्या यह सच में एक गलती थी या कोई बड़ी साजिश का हिस्सा? पूछताछ जारी है और हर पहलू पर नजर रखी जा रही है.पुंछ जिला LoC के पास स्थित है, जहां भारतीय सेना हमेशा अलर्ट रहती है. सलोत्री इलाका खासतौर पर संवेदनशील माना जाता है. यहां नदी का बहाव और पहाड़ी इलाका आसानी से किसी को गुमराह कर सकता है, लेकिन सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई ने किसी भी अनहोनी को टाला.

नदी में नहाने के लिए गया था

जावेद अली ने अधिकारियों को बताया कि वह नदी में नहाने के लिए गया था. LoC पर नदियां और नाले अक्सर प्राकृतिक सीमा की तरह काम करते हैं. कई बार लोग अनजाने में पार हो जाते हैं, खासकर बच्चे या स्थानीय लोग. लेकिन पूर्ण जांच के बिना कुछ भी मानना जल्दबाजी होगी. भारतीय सेना की सतर्कता की सराहना हो रही है. ऐसी घटनाएं सीमा सुरक्षा की मजबूती दिखाती हैं. साथ ही, नाबालिग होने के कारण लड़के के साथ संवेदनशील तरीके से व्यवहार किया जा रहा है. आगे की कार्रवाई कानून और सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार होगी.

लड़का वापस PoK भेजा जाएगा या और कोई एक्शन

PoK से ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, जहां लोग गलती से या जानबूझकर सीमा पार करते हैं. इस मामले में जांच यह तय करेगी कि लड़का वापस PoK भेजा जाएगा या और कोई एक्शन लिया जाएगा. स्थानीय लोग भी इस खबर से हैरान हैं. कुल मिलाकर, यह घटना सीमा क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा और जागरूकता की जरूरत को रेखांकित करती है. दोनों तरफ के लोग प्राकृतिक संसाधनों जैसे नदियों के पास जाते हैं, लेकिन LoC जैसी जगह पर सावधानी बरतनी चाहिए. सुरक्षा बलों की तैयारियों ने एक बार फिर साबित किया कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं.