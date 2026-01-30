Hindi India Hindi

Video: लाखों रुपए की रिश्वत ले रहे थे दरोगा जी, तभी अचानक वहां पहुंच गई अधिकारियों टीम फिर जो हुआ...

Bengaluru Police Bribe Case: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है. यहां एक दरोगा को लोकायुक्त पुलिस रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है.

Bengaluru Police Bribe Case

Bengaluru Police Bribe Case: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है. यहां के.पी. अग्रहारा थाने में तैनात एक पुलिस इंस्पेक्टर गोविंदराजु को लोकायुक्त की टीम ने 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इंस्पेक्टर लोकायुक्त अधिकारियों के चंगुल से बचने के लिए जोर-जोर से चीखता-चिल्लाता और गिरफ्तारी का विरोध करता नजर आ रहा है. वर्दी में इस तरह का बर्ताव देखकर लोग हैरान हैं और वीडियो इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोर रहा है.

धोखाधड़ी के मामले में मांगी थी 5 लाख की घूस

लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक, यह पूरी कार्रवाई मोहम्मद अकबर नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर की गई है. अकबर के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज था. आरोप है कि इंस्पेक्टर गोविंदराजु ने इस मामले में अकबर की मदद करने और उसे आसानी से जमानत (Bail) दिलाने का भरोसा दिया था. इसके बदले में उसने 5 लाख रुपये की भारी-भरकम रिश्वत मांगी थी. सौदा तय होने के बाद, इंस्पेक्टर पहले ही 1 लाख रुपये ले चुका था, लेकिन वह बाकी के 4 लाख रुपये के लिए दबाव बना रहा था.

रंगे हाथों पकड़े जाने पर मचाया जमकर बवाल

29 जनवरी को जब इंस्पेक्टर गोविंदराजु बाकी के 4 लाख रुपये ले रहा था, तभी लोकायुक्त की टीम ने उसे दबोच लिया. जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह फंस चुका है, उसने हंगामा शुरू कर दिया. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि इंस्पेक्टर किस तरह खुद को छुड़ाने के लिए चिल्ला रहा है. पुलिस ने उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Anti-Corruption Act) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल मामले की गहराई से जांच की जा रही है कि क्या इस खेल में और भी लोग शामिल थे.

देखें वीडियो-

This is not a film scene, but a real arrest. #Bengaluru cop got caught red-handed by anti corruption sleuths while accepting Rs 4 lakh #bribe…he started screaming to gain public sympathy.

The cop is inspector Govindaraju of K P Agrahara station. He threatened to implicate a… pic.twitter.com/8lXyUDhBYm — Oxomiya Jiyori (@SouleFacts) January 30, 2026

“वर्दी को किया शर्मसार”— पूर्व पुलिस आयुक्त का गुस्सा

इस शर्मनाक घटना के बाद पुलिस विभाग की जमकर किरकिरी हो रही है. बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि यह वर्दी का अपमान है. उन्होंने लिखा कि कर्नाटक में एक लाख से ज्यादा ईमानदार पुलिसकर्मी हैं, लेकिन इस तरह के एक-दो भ्रष्ट अफसरों की वजह से पूरी खाकी वर्दी को शर्मिंदा होना पड़ता है. लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए.

