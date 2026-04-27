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Police Officer Shot Dead 21 Year Old Food Delivery Agent Friend Injured Chilling Incident In Delhi

पुलिस वाले ने 21 साल के फूड डिलीवरी एजेंट को मारी गोली, मौत, सीना छेदकर निकली गोली साथी को भी लगी

Food Delivery Agent Shot Dead: रविवार को एक बहस के दौरान पुलिस वाले ने 'जातिसूचक गालियां' देने के बाद डिलीवरी एजेंट पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई और उसका दोस्त घायल हो गया.

(photo credit ANI, for representation only)

Food Delivery Agent Shot Dead: दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने 21 साल के एक फूड डिलीवरी एजेंट को सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. इस कथित हमले में डिलीवरी एजेंट का दोस्त भी घायल हो गया.

क्या है वारदात का घटनाक्रम

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना दिल्ली के जाफरपुर कलां गांव में एक सड़क पर रविवार की सुबह करीब 2.30 बजे हुई. डिलीवरी एजेंट पांडव कुमार और उसका दोस्त कृष्ण सड़क पर खड़े होकर बर्थडे पार्टी के मेजबानों से बात कर रहे थे. दोनों एक दोस्त के घर पर पार्टी में शामिल होकर लौटे थे.

पुलिस ने बताया कि तभी आरोपी नीरज ने उनसे बहस होने के बाद कथित तौर पर बहुत करीब से गोली चला दी. कुमार को सीने में गोली लगी, लेकिन गोली उनके शरीर को भेदते हुए निकल गई और कृष्ण को भी घायल कर दिया. दोनों को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां कुमार को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि कृष्ण का इलाज चल रहा है. कृष्ण को पेट के दाहिने हिस्से में गोली लगी है.

कौन है आरोपी

पुलिस सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि नीरज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात है, लेकिन कुमार के परिवार ने आरोप लगाया कि नीरज दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है. पुलिस ने बताया कि नीरज हरियाणा के रोहतक जिले के बहू अकबरपुर गांव का रहने वाला है और पिछले 15 सालों से अकेला रह रहा था.

सड़क पर खड़े होने को लेकर हुआ झगड़ा

पुलिस की अब तक की जांच के मुताबिक, डिलीवरी एजेंट कुमार और कृष्ण जब बात कर रहे थे, तभी सड़क के दूसरी तरफ रहने वाला नीरज नीचे आया और उनसे बहस करने लगा. झगड़े के दौरान, उसने कथित तौर पर कुमार पर जातिसूचक गाली दी और गोली चला दी. पुलिस ने बताया कि फरार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे पकड़ने की कोशिशें जारी है.

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पांडव कुमार के परिवार ने कहा कि आरोपी नीरज नशे में था. यह गोली बिना किसी उकसावे के मारी गई. नीरज को कुमार का अपने दोस्तों के साथ सड़क पर खड़े होना नागवार गुजरा और उसने कुमार से उसकी जाति के बारे में पूछा. जैसे ही उसे पता चला कि वे बिहार से हैं,उसने गोली चला दी और भाग गया.

पांडव कुमार की मां ने कहा, मैं अपने बेटे के लिए इंसाफ़ चाहती हूं. वह बेकसूर था और एक जन्मदिन की पार्टी में गया था. वह परिवार का गुजारा चलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था. आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए.