नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस महामारी के तेजी से बढ़ने के मद्देनजर लागू किए गए लॉकडॉउन की अनदेखी करके मस्जिद में नमाज पढ़ने गए कुछ लोगों को भारी पड़ गया. यह वीडियो कर्नाटक से सामने आया है.

कर्नाटक के बेलगांव में मुस्लिम समुदाय के कई लोग गुरुवार को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन जब वे बाहर निकले तो नाराज पुलिसकर्मियों ने डंडे बरसाना शुरू कर दिए. यह घटना मस्जिद के गेट पर ही हुई है.

वीडियो में मस्जिद बाहर निकल रहे कई लोग पिटने से बचने के लिए दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले देशभर में तीन सप्‍ताह के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया था. इसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन लागू है.

#WATCH Police thrash people for violating #Coronaviruslockdown in Belgaum. The incident happened outside a Mosque when people were leaving after offering prayers. #Karnataka pic.twitter.com/tF9Vx4iqV5

— ANI (@ANI) March 26, 2020